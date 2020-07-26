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День на Донбассе: ситуация под контролем, несмотря на 15 обстрелов противника

День на Донбассе: ситуация под контролем, несмотря на 15 обстрелов противника
08:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Военные готовятся к "тишине", хотя оккупанты 15 раз обстреливали позиции ВСУ. Украинские военные огонь не открывали.

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, проводится подготовка к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединский, Опытное и Водяное… Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в воскресенье.

Штаб: в ООС уже начали подготовку к полному прекращению огня с 27 июля

В штабе подчеркнули, что в большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82-мм. В отдельных случаях противник вел огонь из минометов калибра 120-мм.

Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали".

Также в штабе добавили, что подразделения из состава ООС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 27 июля 2020.

День в ООС: российские наемники вновь стреляли из тяжелых минометов

"Кроме военнослужащих ВСУ в районе проведения ООС надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы", – констатировали в штабе.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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