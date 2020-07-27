В Крыму попрощались с погибшим 3-х летним сыном политзаключенного Сулейманова

В аннексированном Крыму прошли похороны трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность",

Похороны проходили в селе Строгановка под Симферополем.

Также сообщалось, что отец погибшего ребенка, Руслан Сулейманов на похороны не пришел.

28 марта по решению столичного райсуда в Симферополе его обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Добавим, что по решению семьи Муса Сулейманов был похоронен на кладбище в поселке Строгановка, где проживает семья Сулеймана.

Фото в Фейсбуке с места похорон:

Видео с места событий:

Напомним:

24 июля в аннексированном РФ Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в "Крымской солидарности" в Фейсбуке.

26 июля в селе Старогоновка неподалеку от Симферополя нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщает МЧС РФ в Крыму.

Также в аннексированном Крыму так называемое управление "МВД России" заявило, что причиной смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политтзаключенного Руслана Сулейманова, стало утопление. Об этом сообщает "Радио Свобода".