В Крыму попрощались с погибшим 3-х летним сыном политзаключенного Сулейманова

Похороны проходили в селе Строгановка под Симферополем.
Также сообщалось, что отец погибшего ребенка, Руслан Сулейманов на похороны не пришел.
28 марта по решению столичного райсуда в Симферополе его обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".
Добавим, что по решению семьи Муса Сулейманов был похоронен на кладбище в поселке Строгановка, где проживает семья Сулеймана.
Фото в Фейсбуке с места похорон:
Видео с места событий:
Напомним:
24 июля в аннексированном РФ Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в "Крымской солидарности" в Фейсбуке.
26 июля в селе Старогоновка неподалеку от Симферополя нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщает МЧС РФ в Крыму.
Также в аннексированном Крыму так называемое управление "МВД России" заявило, что причиной смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политтзаключенного Руслана Сулейманова, стало утопление. Об этом сообщает "Радио Свобода".