В Ивано-Франковске разработают противопаводковую программу: детали

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив дал сегодня задание создать комплексную противопаводковую программу. Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

В ОГА рассказали, что Прикарпатье на протяжении последних лет страдает от последствий разрушительных наводнений.

Исходя из этого, нужно обеспечить комплексный подход в решении проблемы и создать комплексную противопаводковую программу.

Также было отмечено, что Федорив сегодня дал это поручение.

По мнению председателя реализация программы поспособствовует защите от затопления десятков населенных пунктов области и даст возможность отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предупреждению и минимизации негативных последствий.

Ранее, на западе Украины выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

По состоянию на 4 июля подтопленными вследствие непогоды остаются 10 населенных пунктов на западе Украины. Семь из них - в Черновицкой, два в Тернопольской и один во Львовской областях