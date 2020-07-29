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Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими

Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими
20:43 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Отдыхающие засняли видео, как военный вертолет пронесся в двух метрах над пляжем. Поток воздуха от работы лопастей несущего винта перекидывает надувную лодку.

 В Харьковской области на пляже, где отдыхали люди, военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул надувную лодку и напугал отдыхающих. 

Об инциденте сообщили в группе "Харьков LIVE", опубликовав соответствующее видео.

"Пилот военного вертолета в Чугуеве пролетает очень низко над водоемом. Это оказались учения, но почему их проводят возле людного пляжа, переместились хотя бы в другой конец водоёма или людей убрали. Ведь на учениях как раз отрабатывают навыки и может произойти что угодно", - говорится в подписи к видео. 

Некоторые пользователи соцсетей допустили, что пилоты так делают из-за того, что на идет война , а люди отдыхают.

 "Админы слышали, что есть один пилот в Харькове, который так делает из-за недовольства тем, что пока идет война, люди беззаботно отдыхают на пляжах, но не уверены, что это именно о нем. Такие трюки на пляже с отдыхающими бессмысленные и опасные", - говорится в подписи к видео. 

Позже, в комментариях люди, знакомые с ситуацией, уточнили, что в Чугуеве проходили военные учения. Хотя некоторых такое объяснение не устроило. 

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика 

Как сообщалось ранее, на популярных курортах Азовского побережья прошли сильные ливни. В Кирилловке дожди затопили базы отдыха и пляжи. 

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Харьков, Военные учения, Вертолет.

Автор:

Телеграф
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