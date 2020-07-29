Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими

Отдыхающие засняли видео, как военный вертолет пронесся в двух метрах над пляжем. Поток воздуха от работы лопастей несущего винта перекидывает надувную лодку.

В Харьковской области на пляже, где отдыхали люди, военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул надувную лодку и напугал отдыхающих.

Об инциденте сообщили в группе "Харьков LIVE", опубликовав соответствующее видео.

"Пилот военного вертолета в Чугуеве пролетает очень низко над водоемом. Это оказались учения, но почему их проводят возле людного пляжа, переместились хотя бы в другой конец водоёма или людей убрали. Ведь на учениях как раз отрабатывают навыки и может произойти что угодно", - говорится в подписи к видео.

Некоторые пользователи соцсетей допустили, что пилоты так делают из-за того, что на идет война , а люди отдыхают.

"Админы слышали, что есть один пилот в Харькове, который так делает из-за недовольства тем, что пока идет война, люди беззаботно отдыхают на пляжах, но не уверены, что это именно о нем. Такие трюки на пляже с отдыхающими бессмысленные и опасные", - говорится в подписи к видео.

Позже, в комментариях люди, знакомые с ситуацией, уточнили, что в Чугуеве проходили военные учения. Хотя некоторых такое объяснение не устроило.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

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