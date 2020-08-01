"Пусть вводят чрезвычайное положение": Луцк отказался выполнять "карантинное" постановление Кабмина

Луцкий городской совет отказывается исполнять постановление Кабмина о карантинных ограничениях. Об этом написал исполняющий обязанности городского главы Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не очень ясным правовым статусом) без каких либо особых причин отнесено наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемиологической опасности. Настоящие мотивы такого решения непонятны, ведь в последнее время относительно статистики по уровню заболеваемости на COVID-19 в городе ничего не изменилось", - написал Полищук.

Он напомнил, что "красный" уровень подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие детсадов, заведений общественного питания, отелей и другого.

По мнению Полищука, это приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей Луцка.

"Недалекие, несвоевременные и непрофессиональные решения относительно противодействия коронавирусу и так довели государство к экономическому коллапсу, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране", - написал он.

В связи с этим городской совет Луцка не станет принимать никаких решений относительно остановки транспорта либо закрытия любых заведений.

"Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и лишь потом останавливает транспорт и закрывает заведения и принимает другие ограничения", - подытожил Полищук.

Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.

С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.