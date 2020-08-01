Скачать
Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский" (Фото, Видео)
Олег Винник отпраздновал день рождения в онлайн-формате

"Пусть вводят чрезвычайное положение": Луцк отказался выполнять "карантинное" постановление Кабмина

"Пусть вводят чрезвычайное положение": Луцк отказался выполнять "карантинное" постановление Кабмина
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Луцкий городской совет отказывается исполнять постановление Кабмина о карантинных ограничениях. Об этом написал исполняющий обязанности городского главы Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не очень ясным правовым статусом) без каких либо особых причин отнесено наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемиологической опасности. Настоящие мотивы такого решения непонятны, ведь в последнее время относительно статистики по уровню заболеваемости на COVID-19 в городе ничего не изменилось", - написал Полищук. 

Он напомнил, что "красный" уровень подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие детсадов, заведений общественного питания, отелей и другого. 

По мнению Полищука, это приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей Луцка. 

"Недалекие, несвоевременные и непрофессиональные решения относительно противодействия коронавирусу и так довели государство к экономическому коллапсу, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране", - написал он. 

В связи с этим городской совет Луцка не станет принимать никаких решений относительно остановки транспорта либо закрытия любых заведений.  

"Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и лишь потом останавливает транспорт и закрывает заведения и принимает другие ограничения", - подытожил Полищук. 

Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику

Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса. 

С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луцк, Кабмин, Коронавирус, Игорь Полищук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
02 Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" (Видео)
03 1 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
05 Первый премьер Украины может войти в ТКГ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тысячи конспирологов вышли протестовать против карантина в Берлине
Тысячи конспирологов вышли протестовать против карантина в Берлине
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
СВР: Россия имеет &quot;реестр болевых точек&quot; украинской экономики
СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики
Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить
Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь