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Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику
Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику
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Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику

Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов говорит, что в решении о продлении карантина и в новом "цветовом" делении регионов нет политической подоплеки.

Об этом он сообщил 1 августа во время рабочего визита в Ровенскую область, передает пресс-служба Минздрава. 

"Мы честно говорим, каковой является ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с которыми стоит вводить зеленый, желтый, либо красный уровень. В Минздраве нет никаких намеков на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - сообщил он.

Он также заверил, что определение уровня распространения COVID-19 в каждом регионе определяется автоматически и без влияния человеческого фактора.

"Там все четко систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отображают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", - отметил Степанов.

В то же время, он не исключил политических спекуляций накануне местных выборов, которые в Украине состоятся 25 октября. 

"Я понимаю, что накануне выборов определенные политические события у нас будут происходить", - отметил глава Минздрава. 

"Это так поступают с "непокорными" областными центрами?": Мэр Тернополя выступил против внесения его города в красную зону

 С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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