Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов говорит, что в решении о продлении карантина и в новом "цветовом" делении регионов нет политической подоплеки.

Об этом он сообщил 1 августа во время рабочего визита в Ровенскую область, передает пресс-служба Минздрава.

"Мы честно говорим, каковой является ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с которыми стоит вводить зеленый, желтый, либо красный уровень. В Минздраве нет никаких намеков на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - сообщил он.

Он также заверил, что определение уровня распространения COVID-19 в каждом регионе определяется автоматически и без влияния человеческого фактора.

"Там все четко систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отображают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", - отметил Степанов.

В то же время, он не исключил политических спекуляций накануне местных выборов, которые в Украине состоятся 25 октября.

"Я понимаю, что накануне выборов определенные политические события у нас будут происходить", - отметил глава Минздрава.

С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.