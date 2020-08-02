В Винницкой области - 24 новых случая COVID-19

COVID-19 продолжает бушевать в украинских областях. Общее число зараженных коронавирусной болезнью в Винницкой области уже достигло 2 790.

На Винниччине за прошедшие сутки выявили 24 новых случая COVID-19, по состоянию на сегодняшнее утро общее количество инфицированных достигло 2 790.

Об этом гласят данные, которые ежедневно публикуются на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Согласно данным Системы на утро 2 августа в области коронавирус преодолели 2 075 человек, 663 продолжают лечиться.

52 жителя области не смогли побороть заболевание и погибли. Процент смертности в Винницкой области зафиксирован в размере 1,7%, выздоровлений - 74% при общегосударственных показателях 2,4% и 55% соответственно.

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтверждено 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 112. В течение суток зафиксировано 16 новых летальных случаев. Выздоровели 235 пациентов.