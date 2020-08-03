На Львовщине "заминировали" сразу три суда: эвакуировали около двухста человек

"Из помещения, в котором находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд эвакуировали около 200 работников и посетителей", - говорится в сообщении.
На месте инцидента ведут работу специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Франковского отдела ГУНП, патрульные полицейские и специалисты других служб.
Сотрудники правоохранительных служб обследуют здание и прилегающую территорию.
Ранее, в Киевской области произошло смертельное ДТП: произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106.
Как сообщалось, в Чернигове горят склады, из-за пожара рухнула одна из стен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.