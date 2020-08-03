На Львовщине "заминировали" сразу три суда: эвакуировали около двухста человек

На данный момент в полицию Львова поступило заявление от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского. Об этом сообщили в полиции Львовской области в Фейсбуке.

"Из помещения, в котором находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд эвакуировали около 200 работников и посетителей", - говорится в сообщении.

На месте инцидента ведут работу специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Франковского отдела ГУНП, патрульные полицейские и специалисты других служб.

Сотрудники правоохранительных служб обследуют здание и прилегающую территорию.

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