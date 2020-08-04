Скачать
Вторник, 04.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы
В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы
Коронавирус в Киеве: за сутки снова больше сотни больных
Коронавирус в Киеве: за сутки снова больше сотни больных
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус в Киеве: за сутки снова больше сотни больных

Коронавирус в Киеве: за сутки снова больше сотни больных
12:02 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
В Киеве коронавирусом уже заболели более восьми тысяч человек. От болезни скончались 138 киевлян.

В Киеве за минувшие сутки еще 108 человек заразились коронавирусом. Всего в столице с начала распространения болезни заболели 8662 человек.

Об этом в своем  Telegram-канале сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки умерло еще трое больных, всего с начала эпидемии от коронаивруса скончались 138 киевлянина. Побороли болезнь 3 044 жителя Киева, в том числе и 50 человек за минувшие сутки.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве 4.08.2020

Кличко сообщил, что среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет; 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет; 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет. В частности, заболели четверо медработников.

13 пациентов госпитализировали в больницы столицы, остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей. 

Статистика по районам: 

  • Дарницкий - 21

  • Днепровский - 18

  • Печерский - 13

  • Святошинский - 13

Напомним, днем ранее, 3 августа, сообщалось о 101 случаев коронавируса в столице. 2 августа зарегистрировали 110 больных.

Всего по Украине за сутки по данным Минздрава выявили 1 061 случай коронавирусной инфекции COVID-19. В Минздраве отметили, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания, которую прогнозируют уже в октябре. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
02 В Кабмине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
03 В Украину завтра прибудет глава МИД Молдовы
04 Сидел на пороге и плакал: Кот спустя полтора месяца вернулся домой
05 "Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Антициклон накроет Украину: жара усилится, а дождей не предвидится
Антициклон накроет Украину: жара усилится
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
В Беларуси началось досрочное голосование: список кандидатов
В Беларуси началось досрочное голосование: список кандидатов
World of Tanks получит крупное обновление: что изменится
World of Tanks получит крупное обновление: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь