Коронавирус в Киеве: за сутки снова больше сотни больных

В Киеве коронавирусом уже заболели более восьми тысяч человек. От болезни скончались 138 киевлян.

В Киеве за минувшие сутки еще 108 человек заразились коронавирусом. Всего в столице с начала распространения болезни заболели 8662 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки умерло еще трое больных, всего с начала эпидемии от коронаивруса скончались 138 киевлянина. Побороли болезнь 3 044 жителя Киева, в том числе и 50 человек за минувшие сутки.

Кличко сообщил, что среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет; 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет; 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет. В частности, заболели четверо медработников.

13 пациентов госпитализировали в больницы столицы, остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Статистика по районам:

Дарницкий - 21

Днепровский - 18

Печерский - 13

Святошинский - 13

Напомним, днем ранее, 3 августа, сообщалось о 101 случаев коронавируса в столице. 2 августа зарегистрировали 110 больных.

Всего по Украине за сутки по данным Минздрава выявили 1 061 случай коронавирусной инфекции COVID-19. В Минздраве отметили, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания, которую прогнозируют уже в октябре.