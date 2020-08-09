В Киеве зафиксировали 9,5 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 120 человек.

В столице Украины зафиксировали 120 новых случаев COVID-19.

Об этом рассказал глава КГГА Виталий Кличко в своем Telegram-аккаунте.

Отмечается, что общее число "зараженных" коронавирусом составляет 9 498 человек.

За сутки в столице умерли два человека. От начала пандемии, по словам Кличко, не смогли побороть COVID-19 и погибли 147 жителей Киева.

Кроме того, Кличко рассказал, в каком из районов Киева самая плохая ситуация с COVID-19. Он отметил, что больше всего коронавирусом болеют жители Оболони. За сутки было обнаружено 24 новых заболевших.

Днем ранее в столице было подтверждено 200 случаев коронавирусного заболевания. Таким образом за сутки прирост COVID-19 снизился на 80 человек.

Напомним, в Украине все еще "бушует" коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на сегодня лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

В мире по состоянию на сегодняшнее утро, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 19 миллионов.