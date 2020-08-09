Скачать
Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)
В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)
Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец
Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек

COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
По состоянию на сегодняшнее утро, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 19 миллионов.

Общее число случаев коронавируса COVID-19 стремительно приближаются к 20 миллионам человек.

Об этом гласят данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По состоянию на сегодня, 9 августа, зафиксировано 19 637 506 случаев заболевания COVID-19.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени: 

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток. 

Смогли преодолеть недуг 11 939 423 пациента. В то же время от осложнений, которые вызвал COVID-19, уже погибли 726 781 человек.

Антирекордсмены по числу новых случаев COVID-19:

  • США (4 998 017 случаев),

  • Бразилия (3 012 412),

  • Индия (2 153 010).

Печальную статистику смертности также возглавляют Штаты - там подтвердили 162 425 жертв COVID-19. На втором месте расположилась Бразилия (100 477), на третьем - Мексика (52 006).

Эпидемия COVID-19: в Польше новый антирекорд по количеству случаев заражения

Напомним, в Украине все еще "бушует" коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на сегодня лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Канаде обрушился в океан последний нетронутый ледник
02 Самый большой в Млечном Пути: астрономы обнаружили огромный ударный кратер
03 "Желаем ему мурлыкающего выхода на пенсию": Главный мышелов британского МИД покидает свой пост
04 Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
05 Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек
COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек
В Украине - чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине - чрезвычайный уровень пожарной опасности
Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
День строителя 2020: красивые поздравления и открытки
День строителя 2020: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь