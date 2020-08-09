COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек

По состоянию на сегодняшнее утро, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 19 миллионов.

Общее число случаев коронавируса COVID-19 стремительно приближаются к 20 миллионам человек.

Об этом гласят данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По состоянию на сегодня, 9 августа, зафиксировано 19 637 506 случаев заболевания COVID-19.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Смогли преодолеть недуг 11 939 423 пациента. В то же время от осложнений, которые вызвал COVID-19, уже погибли 726 781 человек.

Антирекордсмены по числу новых случаев COVID-19:

США (4 998 017 случаев),

Бразилия (3 012 412),

Индия (2 153 010).

Печальную статистику смертности также возглавляют Штаты - там подтвердили 162 425 жертв COVID-19. На втором месте расположилась Бразилия (100 477), на третьем - Мексика (52 006).

Напомним, в Украине все еще "бушует" коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на сегодня лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19.