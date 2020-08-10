Коронавирус в Черкассах: вспышку зафиксировали в детсаде

Всех детей, посещающих детский сад, в котором выявили COVID-19, хотят отправить на двухнедельную изоляцию.
Об этом заявил председатель департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов.
Отмечается, что ситуация произошла в детском саду №34.
Случай заражения подтвердили вчера вечером. Всех детей теперь планируют перевести на двухнедельную изоляцию.
Кроме этого, по его словам, садик будет закрыть на ремонтные работы.
Напомним, адаптивный карантин, в частности деление Украины на зоны, начал давать свои плоды. В стране начало падать число новых случаев COVID-19.
За сутки в стране подтвердили 1008 новых случаев заболевания. Всего в Украине уже 81 957 больных COVID-19.