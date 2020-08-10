Коронавирус в Черкассах: вспышку зафиксировали в детсаде

В одном из детских садиков Черкасс выявили коронавирус. Теперь всех детей и воспитателей могут отправить на принудительную изоляцию.

Всех детей, посещающих детский сад, в котором выявили COVID-19, хотят отправить на двухнедельную изоляцию.

Об этом заявил председатель департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов.

Отмечается, что ситуация произошла в детском саду №34.

Случай заражения подтвердили вчера вечером. Всех детей теперь планируют перевести на двухнедельную изоляцию.

Кроме этого, по его словам, садик будет закрыть на ремонтные работы.

Напомним, адаптивный карантин, в частности деление Украины на зоны, начал давать свои плоды. В стране начало падать число новых случаев COVID-19.

За сутки в стране подтвердили 1008 новых случаев заболевания. Всего в Украине уже 81 957 больных COVID-19.