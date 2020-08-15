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Суббота, 15.08.2020
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В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека

В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
За прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружили у 232 жителей столицы, 16 из них - дети. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

Днем ранее сообщалось о 158 новых случаях инфицирования.

За минувшие сутки один человек в Киеве умер от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.

В настоящее время в столице уже 10392 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

  • 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;
  • 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет. 

Кроме того, заболели 5 медиков. 

Пандемия коронавируса: в мире уже более 21 млн зараженных

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. 

За прошедшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3373 жителя Киева. 

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, в Дарницком районе - 33 случая. 

"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа", - подчеркнул мэр.

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения. Об этом сообщаю данные СНБО.

Ранее, специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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