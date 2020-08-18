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Во Львове умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Во Львове умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В больнице Львова умер 45-летний пациент, которому в начале августа хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадила поджелудочную железу.

Во львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер мужчина, которому в начале августа впервые в Украине пересадили поджелудочную железу.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

В медучреждении отметили, что длительное время состояние мужчины было стабильным, но потом резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер ... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции ", - сообщили в больнице.

Там отмечают, что трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили в медучреждении.

Как сообщалось, впервые за 15 лет в Киеве хирурги провели операцию по пересадке сердца. 

4 июля сообщалось, что во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию - пересадили донорское сердце.

В Кабмине утвердили порядок перевозки анатомических материалов человека для проведения операций по трансплантации в пределах Украины, ввоз и вывоз таких материалов на таможенную территорию страны.

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Все по теме:

Львов, Трансплантация, Поджелудочная железа.

Автор:

Телеграф
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