Угроза взрыва: в Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве ограничили из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, в прошлом месяце в столице прокатилась волна ложных минирований, полицейские проверяли центральный вокзал и аэропорт "Киев". Кроме того, поступала информация о минировании здания суда и торгового центра.

А возле станции метро "Минская" взрывотехники обезвредили два взрывных устройства.

Мэр столицы просил силовые структуры усилить меры безопасности в городе.