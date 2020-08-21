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Угроза взрыва: в Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Угроза взрыва: в Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал
16:22 Сегодня Телеграф
Работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве ограничили из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Напомним, в прошлом месяце в столице прокатилась волна ложных минирований, полицейские проверяли центральный вокзал и аэропорт "Киев". Кроме того, поступала информация о минировании здания суда и торгового центра.

А возле станции метро "Минская" взрывотехники обезвредили два взрывных устройства.

Мэр столицы просил силовые структуры усилить меры безопасности в городе.

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Все по теме:

Укрзализныця, Железнодорожный вокзал, Минирование.

Автор:

Телеграф
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