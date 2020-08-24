На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату, есть раненые

В последние время украинцы с помощью гранат решают бытовые конфликты.

В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых, в результате чего были ранены четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"23 августа около 23:00 в Саксаганское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на улице Скляра. Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство (по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115).

На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, 6 августа на Полтавщине полиция устанавливает обстоятельства семейного конфликта, во время которого мужчина угрожал расправой родным.

31 июля в Черниговской области в Бобровицком районе местный житель подорвал гранату, в результате чего погибло трое человек.