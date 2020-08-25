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В жутком ДТП в Черновцах пострадал ребенок

В жутком ДТП в Черновцах пострадал ребенок
Обновлено 07:46 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 августа. В результате наезда автомобиля на препятствие травмировался малолетний пассажир.

В Черновцах правоохранители устанавливают обстоятельства автомобильной аварии в результате которой пострадал малолетний ребенок, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Предварительно правоохранители установили, что на улице Александри в Черновцах водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и въехал в отбойник. В результате аварии травмировался 6-летний пассажир", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Черновицкой области в понедельник.

В сообщении отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - подытожили в полиции.

Как сообщалось, 11 августа в  Днепре грузовик выехал на полосу и влетел в маршрутку. В результате аварии госпитализированы 10 человек.

В Киевской области произошло смертельное ДТП. При столкновении "Ланоса" и "ВАЗа" погибли четверо человек. 

В Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались. 

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.

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Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Черновцы.

Автор:

Телеграф
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