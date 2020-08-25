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Взрыв в общежитии в Десне: полиция открыла дело

Взрыв в общежитии в Десне: полиция открыла дело
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
По факту смертельного взрыва в военном общежитии в городке Десна Черниговской области полиция открыла производство по статье "убийство".

По факту взрыва в военном общежитии учебного центра "Десна" полиция открыла производство. Дело открыто по статье "убийство".

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Черниговской области.

Так, полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий.

"Еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести", - указано в сообщении.

Взрыв в общежитии в Десне

Взрыв в общежитии в Десне

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства. "Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство)", - добавили в полиции.

На Черниговщине во время отдыха мужчина взорвал гранату, погибли трое человек

Напомним, в понедельник, 24 августа, в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв.

Как сообщалось, в Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых, в результате чего были ранены четыре человека.

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Черниговская область, Взрыв.

Автор:

Телеграф
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