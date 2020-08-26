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Среда, 26.08.2020

В курортной Затоке на пляж выбросило рыболовецкое судно (Видео)

Об этом сообщает одесское издание Думская. Судно марки ЯМК 0263 оказалось на пляже в районе станции Морской. Корреспондент Думской рассказал, что шхуна лежит на песке. отдыхающим она не мешает и они почти не обращает на нее внимания. Но стоит отметить, что возле шхуны отчетливо пахнет соляркой. Позже выяснилось, что ночью у судна отказал мотор, и его к утру прибило к берегу. По словам капитана, экипаж из трех человек, не пострадал. Матросы ждут буксира, который стащит судно обратно в море.
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Пляж, Затока.
19:58 Сегодня Телеграф
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