В курортной Затоке на пляж выбросило рыболовецкое судно (Видео)

Об этом сообщает одесское издание Думская. Судно марки ЯМК 0263 оказалось на пляже в районе станции Морской. Корреспондент Думской рассказал, что шхуна лежит на песке. отдыхающим она не мешает и они почти не обращает на нее внимания. Но стоит отметить, что возле шхуны отчетливо пахнет соляркой. Позже выяснилось, что ночью у судна отказал мотор, и его к утру прибило к берегу. По словам капитана, экипаж из трех человек, не пострадал. Матросы ждут буксира, который стащит судно обратно в море.