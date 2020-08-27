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Четверг, 27.08.2020
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В Одесском горсовете обнаружили коронавирус - заболел заммэра

В Одесском горсовете обнаружили коронавирус - заболел заммэра
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: omr.gov.ua
У заместителя городского главы Одесского горсовета Павла Вугельмана обнаружили коронавирус, он находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное", - написал Вугельман на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что вирус продолжает находиться на пике активности и является опасным для каждого.

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек. 

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

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Одесса, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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