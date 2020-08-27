На Львовщине водитель на повороте не справился с управлением: двое погибших и один пострадавший

На Турковсщине вечером 26 августа произошло ДТП. "Опель" слетел в кювет, двое погибших и одни в больнице.

В Турковском районе Львовской области вечером 26 августа в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажир микроавтобуса и пешеход, которого сбил микроавтобус, водитель этого транспортного средства госпитализирован, сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Как установили правоохранители, водитель "Опеля" 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине, после чего автомобиль съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний пешеход скончался в карете скорой по дороге в больницу. Сам водитель авто получил травмы, доставлен в больницу. Все участники ДТП - местные жители.

Водителя микроавтобуса задержали. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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