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Дети играли во дворе: на Донбассе ребенок подорвался на гранате

Дети играли во дворе: на Донбассе ребенок подорвался на гранате
10:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/OSCE.Ukraine
На Донбассе в оккупированном населенном пункте Кипучем мальчик подорвался на гранате. Он получил тяжелые раны правой ноги.

Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.

Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери.

Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.

Как сообщалось, 25 августа на Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.

13 августа сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

Кроме того, 13 августа в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

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Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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