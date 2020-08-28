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Президент в Каневе посетил могилу Кобзаря

Президент в Каневе посетил могилу Кобзаря
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский в Каневе Черкасской области почтил память украинского поэта и художника Тараса Шевченко, а также погибших бойцов АТО. Об этом сообщили в ОП.

Как рассказали в Офисе Президента, Зеленский посетил Шевченковский национальный заповедник, где расположен первый народный музей Шевченко - "Тарасова светлица". Глава государства также побывал в парковом комплексе, заложенном рядом с могилой Кобзаря в 1960-х гг. По случаю 100-летия со дня смерти и 150-летия со дня рождения поэта.

Президент почтил память Кобзаря и возложил цветы к его могиле. 

Он также пообщался с работниками музея, которые попросили поручить сдвинуть ряд важных вопросов, в частности ремонт этого и исторического музея. Отдельно они поблагодарили главу государства за инициативу "Большого строительства" в области культуры. 

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В Каневе Президент также почтил память погибших бойцов АТО. Он возложил цветы к мемориалу памяти защитников Украины, что в центре города.

Фото: Владимир Зеленский в Каневе

Владимир Зеленский

Зеленский также ознакомился с проблемой незавершенного строительства городского дома культуры в Каневе и поручил выделить средства на достройку его первой очереди. 

Как рассказали Президенту, строительство дома культуры началось еще в 1985 году, а затем, в 2003-2013 годах, недострой периодически обновляли. Во время последней попытки реконструкции подрядчики утеплили и отделали фасад, фойе и лестницы внутри помещения, было устроено внешние и внутренние сети, украшен зал на 700 мест. 

Представитель подрядчика отметил, что для завершения строительства необходимо ориентировочно 240 млн, а для первой очереди строительства - 70 млн грн.

"Владимир Зеленский ответил, что эти средства можно будет выделить прямой субвенцией и передать объект на баланс областной власти. В то же время после осмотра помещений, в частности актового зала, Президент подчеркнул, что все работы для сдачи хотя бы первой очереди по желанию можно завершить до конца года ", - сообщили в Офисе Президента.

Ранее сообщалось, что в программу "Большое строительство" будет добавлена реконструкция мостов и мостовых переходов по всей территории страны. 

Также сообщалось, что в Кропивницкому президенту Владимиру Зеленскому подарили диплом почетного мастера и именной черный пояс по традиционному каратэ.

Как сообщалось, жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

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Все по теме:

Украина, Черкассы, Канев, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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