В Киеве снова запускают детский сад онлайн

В Киеве, для детей от 4 до 7 лет снова стал доступным детский сад в онлайн формате, который был создан в условиях карантина. Бесплатные занятия начались с 3 сентября. Об этом сообщили в КГГА.

"Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова станет доступным для киевлян и всех желающих.

Это образовательный инновационный проект, созданный городскими властями во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с сентября месяца детский сад онлайн снова станет доступным.

С 3 сентября на портале образовательного хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, формировать собственный характер и даже "поработать" пожарным, полицейским, учителем, врачом или другие интересные и полезные профессии", - добавили в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.