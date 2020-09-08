Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине

Украинские бойцы остались живы, но получили ранения, их срочно госпитализировали.

В зоне проведения операции Объединенных сил 8 августа подорвались двое украинских военных.

Украинские защитники подорвались на противопехотной мине в Донецкой области, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Обоим украинским воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное",– сообщили в группировке "Восток".

На месте подрыва военных работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Это указывает на то, что инцидент произошел на подконтрольной нашим военным территории.

Как сообщалось, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Также сообщалось, что вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

В районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Таким образом, 6 сентября в зоне ООС погибли трое военнослужащих, и еще трое получили ранения.