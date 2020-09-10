Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"

Боевики РФ по состоянию на 17:30 четверга трижды открывали огонь по позициям ОС вблизи населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации...

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что сегодня в 14:15 российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы.

Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день боевики открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Также сообщалось, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.