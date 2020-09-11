Киев попал в "оранжевую зону": что запретили

Заболеваемость в столице не опускается ниже 200 человек в день уже 10 день подряд.

Мэр Киева Виталия Кличко провел брифинг и отчитался относительно текущей ситуации в столице.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 404 человека, и это новый антирекорд.

Были госпитализированы 58 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.

Выздоровели 168 человек, всего - 5170.

Умерло - 7 жителей Киева, всего - 261.

По словам Кличко, с 14 сентября в Киеве будут действовать ограничения "оранжевой зоны". К ним относятся:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;

запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;

больницы временно ограничивают плановые госпитализации. Это не касается медпомощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;

запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;

перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов на самоизоляции.

Как сообщалось, в Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.