Киев попал в "оранжевую зону": что запретили

Мэр Киева Виталия Кличко провел брифинг и отчитался относительно текущей ситуации в столице.
В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 404 человека, и это новый антирекорд.
Были госпитализированы 58 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.
Выздоровели 168 человек, всего - 5170.
Умерло - 7 жителей Киева, всего - 261.
По словам Кличко, с 14 сентября в Киеве будут действовать ограничения "оранжевой зоны". К ним относятся:
проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;
запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;
больницы временно ограничивают плановые госпитализации. Это не касается медпомощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;
перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.
Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов на самоизоляции.
Как сообщалось, в Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.