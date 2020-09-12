COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения

"За прошедшие сутки вирус выявили у 428 человек. 5 заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 266 киевлян", - отметил он.
По словам Кличко, за минувшие сутки в столице COVID-19 заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 9 девочек в возрасте от 4 до 14 лет, а также 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет и 10 мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет.
Кроме того, за последние сутки коронавирусом заболели 12 медиков. "Не уменьшается и количество госпитализированных больных.
В больницы столицы попали 65 пациентов.
Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил мэр. За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 97 киевлян, а всего коронавирус преодолели 5 тыс. 267 жителей столицы.
В каком из районов Киева обнаружили больше всего больных
Больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Днепровском - 65, Дарницком - 64 и Деснянском районах столицы - 59 случаев.
По словам Кличко, сейчас в столице уже 16 тыс. 951 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Коронавирус в Украине и мире
В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.
По информации на 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек.