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Суббота, 12.09.2020
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COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения

COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения
12:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
За прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружили у 428 киевлян, пятеро заболевших умерли. Это новый антирекорд, ведь вчера было зафиксировано только 404 случая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Телеграмме.

"За прошедшие сутки вирус выявили у 428 человек. 5 заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 266 киевлян", - отметил он.

По словам Кличко, за минувшие сутки в столице COVID-19 заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 9 девочек в возрасте от 4 до 14 лет, а также 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет и 10 мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет.

Кроме того, за последние сутки коронавирусом заболели 12 медиков. "Не уменьшается и количество госпитализированных больных.

В больницы столицы попали 65 пациентов.

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Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил мэр. За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 97 киевлян, а всего коронавирус преодолели 5 тыс. 267 жителей столицы. 

В каком из районов Киева обнаружили больше всего больных

Больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Днепровском - 65, Дарницком - 64 и Деснянском районах столицы - 59 случаев.

По словам Кличко, сейчас в столице уже 16 тыс. 951 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.

По информации на 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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