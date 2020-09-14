Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил, нарушения перемирия зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций отмечены вблизи Песок и Авдеевки.
Бойцы ООС ответный огонь не открывали. Потерь и ранений среди личного состава украинской армии нет.
С начала текущих суток на всех участках фронта сохраняется тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщалось, 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.
В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.