Два грузовика столкнулись в Николаевской области: один автомобиль перевернулся, кабины загорелись, погибли два человека

В Николаевской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает ГСЧС в среду, 16 сентября.

Так в 2:15 ночи в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев.

На место прибыли три отделения спасателей. На месте было установлено, что столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливается) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись.

"Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, госпитализации он не нуждался. Тела двух погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения", – говорится в сообщении.

В 02:30 пожар был локализован в 03:00 ликвидировали на общей площади 30 кв. м.

Обстоятельства ДТП на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.

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