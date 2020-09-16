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Два грузовика столкнулись в Николаевской области: один автомобиль перевернулся, кабины загорелись, погибли два человека

Два грузовика столкнулись в Николаевской области: один автомобиль перевернулся, кабины загорелись, погибли два человека
10:56 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Николаевской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает ГСЧС в среду, 16 сентября.

Так в 2:15 ночи в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев.

На место прибыли три отделения спасателей. На месте было установлено, что столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливается) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись.

"Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, госпитализации он не нуждался. Тела двух погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения", – говорится в сообщении.

В 02:30 пожар был локализован в 03:00 ликвидировали на общей площади 30 кв. м.

Обстоятельства ДТП на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось, сегодня, 16 сентября, в Хмельницком столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии пострадали 7 человек.

в Киеве на проспекте Любомира Гузара мотоциклист сбил пешехода. В результате ДТП погибло три человека.

В селе Иванков под Киевом произошла авария с большим количеством погибших и пострадавших.

В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы.

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Николаевская область, ДТП, Авария.

Автор:

Телеграф
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