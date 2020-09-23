Двое военных подорвались на неизвестном устройстве возле Песок

Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески случился подрыв неизвестного взрывного устройства.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".
Отмечается, что двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.
"Защитникам Украины предоставлена домедицинской помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.