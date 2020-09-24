Суд принял новое решение по захватчику заложников в Луцке

Адвокат "луцкого террориста" рассказал, что Максиму Кривошу продлили арест еще на 2 месяца.

Луцкий городской районный суд Волынской области продлил еще на два месяца арест подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Тыможинский.

"Было продление. Еще на два месяца", - сказал адвокат.

Он не уточнил, давно ли состоялось заседание суда о продлении меры пресечения.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка террорист остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. В заложниках было больше 10 человек. У мужчины при себе оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований.

Один из создателей документального фильма "Земляне" 2005 года выпуска отреагировал на события в Луцке, которые произошли 21 июля.