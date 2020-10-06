Дочь в тяжелом состоянии, мать хоронили в закрытом гробу: последние данные о жертвах скандального ДТП в Броварах

Об этом сообщили в Телеграме dtp.kiev.ua.
По информации из источника, состояние Марины по прежнему тяжелое, также она находится под действием успокоительних , чтоб легче пережить день похорон матери.
Сегодня ей сделали УЗИ и зондирование желудка, назначили дополнительное лечение.
Лекарство приобретают по мере необходимости, так как лечение меняется. "Пока не нормализуется ее состояние - будет находится в Броварах. На днях начнем работать с психологом." - заявили в пресс-службе.
Маму Марины провели в последнюю путь.
По состоянию тела хоронили в закрытом гробу.
Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвый полицейский сбил мать и дочь. Женщина погибла на месте, девочка получила множественные травмы.
Позднее полицейский, который сбил двух человек в Броварах, уволен из органов внутренних дел.
Также в сети появлялись и другие подробности смертельного инцидента.