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Дочь в тяжелом состоянии, мать хоронили в закрытом гробу: последние данные о жертвах скандального ДТП в Броварах

Дочь в тяжелом состоянии, мать хоронили в закрытом гробу: последние данные о жертвах скандального ДТП в Броварах
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф Фото: telegram-dtpkievua
В сети появились нова информация по жуткому ДТП с пьяным полицейским в Броварах. Мать похоронили в закрытом гробу, ее дочь - Марина находится в тяжелом состоянии. Но ей уже нашли хорошего психолога и двух известных людей для поддержки девочки.

Об этом сообщили в Телеграме dtp.kiev.ua.

По информации из источника, состояние Марины по прежнему тяжелое, также она находится под действием успокоительних , чтоб легче пережить день похорон матери.

Сегодня ей сделали УЗИ и зондирование желудка, назначили дополнительное лечение.

Лекарство приобретают по мере необходимости, так как лечение меняется. "Пока не нормализуется ее состояние - будет находится в Броварах. На днях начнем работать с психологом." - заявили в пресс-службе.

Маму Марины провели в последнюю путь.

По состоянию тела хоронили в закрытом гробу.

дтп в Броварах

Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвый полицейский сбил мать и дочь. Женщина погибла на месте, девочка получила множественные травмы.

Позднее полицейский, который сбил двух человек в Броварах, уволен из органов внутренних дел.

Также в сети появлялись и другие подробности смертельного инцидента.

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Киев, ДТП, Бровары.

Автор:

Телеграф
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