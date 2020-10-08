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"Браво, Кличко". Популярные зеленые зоны в Киеве превратились в озера после дождя (фото)

"Браво, Кличко". Популярные зеленые зоны в Киеве превратились в озера после дождя (фото)
08:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Жители Киева увидели затопленными водой популярные парки.

Жители Оболонского района Киева возмущены состоянием новых парков после проливных дождей. Об этом они пишут в Фейсбуке.

На фото изображены парк Наталка -"взирець парков Киева",  открытый мэром столицы Виталием Кличко, а также новенький сквер около метро "Оболонь". На снимках видно, что зеленые зоны затоплены водой. "Отличные озера получились", - возмущаются жители.

Причина случившегося жителями района видится в следующем:

"На фото грубейшие ошибки карманных проектантов, после них халатность карманных исполнителей работ, ну и, собственно, явная недоработка контролирующих (точнее пилящих бюджеты) органов".

Напомним, ранее Киев затопило дождем (смотрите на фото и видео, какой это вызвало потоп, аварии, упавшие деревья и пробки).

Также  накануне вечером Киев накрыло смогом, и мы показывали, как задымленная столица выглядит на фото.

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Виталий Кличко, Киев, Погода.

Автор:

Телеграф
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