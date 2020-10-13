В Киеве таксист высадил пассажирку из машины из-за требования надеть маску: инцидент попал на видео

Один из водителей крупнейшей компании Uber нарушил указ Минздрава Украины.

В центре украинской столицы произошел неприятный инцидент, связанный с пассажирскими перевозками.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" в Facebook.

Киев остается одним из очагов распространения коронавирусной инфекции в Украине. Накануне местных выборов в стране каждые сутки регистрируется минимум четыре тысячи случаев инфицирования. Эпидемическая ситуация в столице признана Минздравом одной из самых опасных, так как он находится в "оранжевой зоне".

Несмотря на это, далеко не все жители столицы соблюдают медицинские рекомендации. Многие отказываются носить маски, которые в состоянии спасти жизнь и уберечь от заражения коронавирусом.

Такой случай произошел в салоне такси. Девушка воспользовалась сервисом Uber. Сев в салон, девушка заметила, что водитель не надел маску и попросила его это исправить. Она заметила, что находится в группе риска из-за определенных хронических заболеваний.

Водитель в категоричной форме отказался выполнить просьбу. Более того, он, не постеснявшись камеры, отменил поездку в Uber и высадил девушку на обочину в темное время суток под дождь.

Ранее, с начала пандемии коронавируса, сервис такси Uber ввел новые меры безопасности: проверка наличия масок на водителе через приложение, а пассажиров просят садиться на задние сиденья.

Напомним, 13 октября, коронавирус в Украине обнаружили у 5133 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, 2152 пациента выздоровели.