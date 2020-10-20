В Харькове девушка на машине слетела в реку: сеть заполонили фотожабы

Девушка на машине угодила в реку, сеть взорвалась волной шуток по данному поводу.

Сегодня, 20 октября, на набережной в Харькове, расположенной между двумя мостами, произошло ЧП - в воду угодил автомобиль. Данный инцидент спровоцировал волну шуток в сети.

Пользователи Телеграм-канала ВЕХА Харьков поделились своими фото-шутками по данному событию:

Люди сравнивали фото пострадавшей с сюжетами мультфильма о "Мамонтенке" и сказки "О царевне легушке":











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