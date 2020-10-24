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Напали толпой: подростки избили и ограбили мужчину в Запорожье (видео)

Напали толпой: подростки избили и ограбили мужчину в Запорожье (видео)
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: khersondaily.com

В Запорожье подростки напали на прохожего, избили его и забрали сумку с личными вещами.  

Об этом пишет "Запорожский паблик" в Инстаграм.

По его данным, инцидент произошел 23 октября в 00:15 в районе Сталеваров.

"Парень жить будет, но били только по лицу, повалили его и в лежачем состоянии толпой накинулись, нос переломан, сотрясение, с глазами проблемы небольшие. Дома находится, сейчас только лежать и восстанавливаться", - сказано в сообщении. 

 
 
 
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Вчера 23.10.20 в 00.15 ночи в районе сталеваров от проспекта вниз к победе толпа малолеток накинулись на моего товарища, отобрали сумку с личными вещами и нанесли серьезные увечья. Просьба тех, кто знает или видел только двух этих персонажей которые попали на камеры, написать информацию в директ, за вознаграждение! Парень Жить будет, но били только по лицу, повалили его и в лежачем состоянии толпой накинулись, нос переломан, сотрясение, с глазами проблемы небольшие. Дома находится, сейчас только лежать и восстанавливаться @ivan_diyakov ____ #zptoday #24октября2020 #зп #новостизп #новости #Запорожье #Мелитополь #Бердянск #Энергодар #Токмак #Пологи #Днепрорудное #Васильевка #лето2020 #коронавирус #карантинзп #карантин2020 #днепр #2020 #новости2020 #новостиукраины #новостизапорожья

Публикация от ЗАПОРОЖСКИЙ ПАБЛИК (@zptoday)

 

Паблик просит помочь в идентификации личностей нападавших. 

Как сообщалось ранее, 22 октября в Харькове мужчина с пистолетом ограбил кредит-кафе и аптеку

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Драка, Запорожье.

Автор:

Телеграф
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