Напали толпой: подростки избили и ограбили мужчину в Запорожье (видео)

В Запорожье подростки напали на прохожего, избили его и забрали сумку с личными вещами.

Об этом пишет "Запорожский паблик" в Инстаграм.

По его данным, инцидент произошел 23 октября в 00:15 в районе Сталеваров.

"Парень жить будет, но били только по лицу, повалили его и в лежачем состоянии толпой накинулись, нос переломан, сотрясение, с глазами проблемы небольшие. Дома находится, сейчас только лежать и восстанавливаться", - сказано в сообщении.

Паблик просит помочь в идентификации личностей нападавших.

Как сообщалось ранее, 22 октября в Харькове мужчина с пистолетом ограбил кредит-кафе и аптеку.