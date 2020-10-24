Вооруженный мужчина ограбил аптеку и кредит-кафе в Харькове: видео преступления попало в сеть

В четверг, 22 октября, в Харькове вооруженный мужчина ограбил кредит-кафе и аптеку.

Об этом сообщили в пресс-службе местной Нацполиции.

"В Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что в кредит-кафе по проспекту Александровском зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами в сумме более 5700 гривен". - говорится в сообщении.

Видео случившегося появилось в сети:

Отмечается, что ограбление аптеки произошло двумя часами позже.

"Похожий по приметам человек зашел в помещение аптеки на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова и аналогичным образом под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто завладел деньгами в сумме 6000 гривен", - рассказали в Нацполиции.

Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лица правонарушителей и его задержанию.