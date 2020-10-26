Не только коронавирус: в Киеве резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Украине продолжает большими темпами распространятся коронавирус. Так в столице за неделю резко возросло количество заболевших, почти 11 000 человек подхватили грипп и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По их словам, 10 084 пациентов поступили в больницы с диагнозом грипп и ОРВИ.

Также значительно повысилась заболеваемость среди школьников, заболели 4 955 человек.

Тем не менее в КГГА заявили, что данный уровень заболеваемости среди жителей столицы находится ниже базовой линии на 51,4%.

В больницах Киева с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из которых 14 дети.

Стоит напомнить, что специалисты "Телеграфа" составили список из пяти самых распространенных симптомов коронавируса.

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