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Не только коронавирус: в Киеве резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Не только коронавирус: в Киеве резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине продолжает большими темпами распространятся коронавирус. Так в столице за неделю резко возросло количество заболевших, почти 11 000 человек подхватили грипп и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По их словам, 10 084 пациентов поступили в больницы с диагнозом грипп и ОРВИ.

Также значительно повысилась заболеваемость среди школьников, заболели 4 955 человек.

Тем не менее в КГГА заявили, что данный уровень заболеваемости среди жителей столицы находится ниже базовой линии на 51,4%. 

В больницах Киева с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из которых 14 дети.

Стоит напомнить, что специалисты "Телеграфа" составили список из пяти самых распространенных симптомов коронавируса. 

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Киев, Грипп, ОРВИ.

Автор:

Телеграф
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