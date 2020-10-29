Драгер зашкалил: в аэропорту под Киевом поймали рекордно пьяного водителя

В четверг, 29 октября, на территории аэропорта "Борисполь" в Киевской области патрульные обнаружили нетрезвого водителя, степень опьянения которого превышала допустимую норму в 30 раз.

Об этом сообщили в Телеграм канале ДТП Киев.

Внимание полицейских привлек автомобиль Skoda Fabia, поскольку его водитель нарушал ПДД.

Инспекторы остановили машину и заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя, нечеткое произношение и нарушение координации движений.

После чего, в присутствии двух свидетелей водитель прошел осмотр на месте остановки с помощью алкотестера марки Драгер.

Результат удивил даже патрульных, ведь вместо привычных цифр, они увидели на экране прибора три стрелки, а это свидетельствовало о том, что водитель находится в состоянии опьянения, превышающий максимально допустимый показатель самого прибора.

Стоит отметить, что именно этот прибор "Драгер" имеет максимально допустимый показатель - 6 промилле.

Интересно, что уже при 4-5 промилле алкоголя в крови существует риск смертельного исхода, в то время как 6 промилле представляет довольно серьезную угрозу жизни.

На водителя инспекторы составили протокол, а его машину эвакуировали на площадку временного содержания транспортных средств.

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