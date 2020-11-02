Бесконечная очередь: появилось видео, как в Харькове сдают тесты на коронавирус

В сети появилось видео того, как в Харькове с утра 2 ноября выстроилась большая очередь желающих пройти тест на COVID-19.

"Утро начинается с очереди на ковид тест. 11-я поликлиника", - сообщили в Telegram-канале ТРУХА.Харьков.

Отметим, что в Харьковской области по состоянию на 9:00 2 ноября выявили 37 997 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 817 из которых - за прошедшие сутки.

Как ранее сообщал "Телеграф", за минувшие сутки в Украине зафиксировали 6754 случаев заражения коронавирусом. В полночь 2 ноября вступило в силу новое эпидемическое зонирование.