Антирекорд, говорите? Пассажиры маршруток в Харькове массово нарушают масочный режим

С понедельника, 2 ноября, в Украине всупило в силу новое карантинное зонирование. Не смотря на то, что Харьков по-прежнему остается в "красной зоне" некоторые жители города не считают нужным придерживаться карантинных норм.

Утром вторника в одной из городских маршруток заметили пять нарушителей карантина.

Об этом сообщает местный Telegram-канал ТРУХА Харьков.

На обнародованном ролике видно, что 5 пассажиров 302 маршрутки ослушались рекомендаций МОЗ и не надели защитные маски, и это при том, что автобус полон людей.

Отметим, что глава Минздрава активно пытается "достучаться" до Верховной Рады, чтобы она внедрила штрафы за пренебрежение ношением защитных масок.

Максим Степанов зарегистрировал законопроект и обратился к нардепам с просьбой проголосовать за него.