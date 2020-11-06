Сердце остановилось на 12 минут: больного коронавирусом мальчика спасли от смерти в Днепре

Пандемия коварного коронавируса продолжает "косить" украинцев, но в этот раз обошлось. 6 ноября в Днепре врачам удалось спасти, после 12-минутной остановки сердца и комы 3-х летнего мальчика, который заболел на коронавирус.

Об этом сообщили в выпуске ТСН.

Предварительым данным, состояние ребенка значительно усложнили врожденные патологии.

По словам мамы, она воспитывает сына одна и заметила у Захара высокую температуру еще 30 сентября. Но никто не мог ожидать, что за несколько дней состояние ребенка стремительно ухудшится и в конце у него остановится сердце.

Мальчика срочно доставили из Новомосковска в Днепр. Медики делали все возможное, чтобы мальчик выиграл битву за жизнь. И в конце появилась обнадеживающая новость - Захарчика перевели из реанимации.

На данный момент его тест на COVID-19 отрицательный. А впереди у ребенка еще ожидает длительная реабилитация.

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