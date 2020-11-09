"Люди сходят с ума". В сеть попало видео потасовки из-за масок в трамвае Киева

В столичном травмае произошла потасовка из-за необходимости ношение масок в условиях эпидемии коронавируса. Сцепились две женщины, а на помощь пришли и пассажиры-мужчины.

Об этом свидетельствует видео в Телеграм-канале KievMap.

На кадрах видно, что сразу между двумя женщинами возникла словесная перепалка, затем в ход пошли тумаки. В разборкам подключились и мужчины, в частности один пассажир удерживал одну из участниц драки и не давал ей выйти из трамвая. Что интересно, большинство тех, кто находился в транспортном средстве в маске, надели ее неправильно.

Мнение комментаторов под видео разделились. Есть те, кто говорит, что человек без маски может быть болен, а, значит, может и заразить тех, кто вокруг него. При этом люди отмечают, что никогда бы не опустились до доказывания своей точки зрения с помощью кулаков.

Также люди считают, что не все действия власти в части карантинных ограничений логичны, отмечая, что разрешение носить самодельные маски "первый идиотизм". Другие пользователи отмечают, что только масок недостаточно для защиты от коронавируса, нужно использовать и перчатки, особенно в супермаркетах.

Также комментаторах отмечается, что проблема и в том, как люди выполняют требования властей. В других странах, пишут пользователи, если есть запрет на появление без масок в общественных местах, люди его выполняют.

Как сообщал "Телеграф", описанный случай в киевском трамвае не первый. На днях кондкутор и пассажиры выталкивали из общественного транспорта девушку, которая не одела маску. Дважды в метро пассажиры из-за замечаний по поводу маски набрасывались на полицейских.

На прошлой неделе в Украине были введены штрафы за отсутствие маски.