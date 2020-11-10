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Вторник, 10.11.2020
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Появились новости о состоянии пострадавших в нашумевшем мото ДТП на переходе в Киеве

Появились новости о состоянии пострадавших в нашумевшем мото ДТП на переходе в Киеве
10:50 Сегодня Телеграф

Вследствие аварии на столичном проспекте  9 ноября пострадал как виновник, так и его пассажирка, и три пешехода, - все они попали в больницу.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев оперативный. 

ДТП на проспекте Правды в Киеве, которое произошло вечером 9 ноября, обрастает новыми подробностями. Утром 10 ноября стало известность, что пешеходы получили серьезные травмы в аварии, но кроме них пострадали еще и оба человека на мотоцикле.

Водитель транспортного средства серьезно травмировал голову, так как был без шлема, и находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Его спутница чудом сильно не пострадала.

Также в сообщении указывается, что мотоциклист управлял своим "железным конем" в нетрезвом состоянии. 

Как сообщал "Телеграф", мотоциклист может оказаться сотрудником СБУ

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Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Пешеходы.

Автор:

Телеграф
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