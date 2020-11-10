Появились новости о состоянии пострадавших в нашумевшем мото ДТП на переходе в Киеве

Вследствие аварии на столичном проспекте 9 ноября пострадал как виновник, так и его пассажирка, и три пешехода, - все они попали в больницу.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев оперативный.

ДТП на проспекте Правды в Киеве, которое произошло вечером 9 ноября, обрастает новыми подробностями. Утром 10 ноября стало известность, что пешеходы получили серьезные травмы в аварии, но кроме них пострадали еще и оба человека на мотоцикле.

Водитель транспортного средства серьезно травмировал голову, так как был без шлема, и находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Его спутница чудом сильно не пострадала.

Также в сообщении указывается, что мотоциклист управлял своим "железным конем" в нетрезвом состоянии.

Как сообщал "Телеграф", мотоциклист может оказаться сотрудником СБУ.