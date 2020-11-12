На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места

В четверг 12 ноября, на улице Драгоманова в районе Позняки, что в Киеве, произошло ДТП: спорткар влетел сразу в две машины.
Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.
По предварительным данным есть пострадавшие, но их количество уточняется.
На данный момент на месте работают медики и полиция.
По словам свидетеля: "спортивная машина сильно вмяла".
Также в сети поделились фото с места инцидента:
Остальные детали происшествия устанавливаются специалистами.
Стоит напомнить, что это не единственный подобный дорожно-транспортный инцидент за этот четверг, также в Киеве 12 ноября, произошла авария между скутеристом и автомобилем Mitsubishi.
Еще один жуткий случай произошел утром 12 ноября: в Киеве на пешеходном переходе мусоровоз насмерть сбил перехожего.
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