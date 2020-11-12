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На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места

На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
19:22 Сегодня Телеграф Фото: telegram - dtpkievua

В четверг 12 ноября, на улице Драгоманова в районе Позняки, что в Киеве, произошло ДТП: спорткар влетел сразу в две машины.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

По предварительным данным есть пострадавшие, но их количество уточняется.

На данный момент на месте работают медики и полиция.

По словам свидетеля: "спортивная машина сильно вмяла".

Также в сети поделились фото с места инцидента:

Остальные детали происшествия устанавливаются специалистами.

Стоит напомнить, что это не единственный подобный дорожно-транспортный инцидент за этот четверг, также в Киеве 12 ноября, произошла авария между скутеристом и автомобилем Mitsubishi. 

Еще один жуткий случай произошел утром 12 ноября: в Киеве на пешеходном переходе мусоровоз насмерть сбил перехожего.

Читайте также в материале "Телеграф": Неподалеку от Мариуполя произошло смертельное ДТП с участием легковушки - детали.

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Киев, ДТП, Автомобиль.

Автор:

Телеграф
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