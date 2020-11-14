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Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве

Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Утром 13 ноября в Киеве водитель Uber на скорости влетел в киоск и сбил людей на тротуаре. В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Этой статьей предусматривается:

Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, что вечером 13 ноября стало известно о том, что виновник этой аварии до этого неоднократно нарушал ПДД и "лихачил" на дорогах.

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Киев, ДТП, Uber, Окружная.

Автор:

Телеграф
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