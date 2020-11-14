Появилось видео, как виновник смертельного наезда на людей в Киеве плачет в суде

Водителя такси Uber, который 13 ноября сбил шестерых людей в Киеве, арестовали на два месяца.

23-летний житель города Дмитрий Ламакин во время судебного заседания раскаялся и расплакался.

"Он расплакался в зале суда и просил прощения за содеянное. По его словам, он пытался перестроиться и не заметил припаркованный автомобиль", - говорится в сообщении Телеграм-канала KIEVMAP, который обнародовал кадры из зала суда.

Как сообщалось ранее, Ламакина за последний год пять раз привлекали к ответственности за превышение скорости, еще раз за нарушение правил проезда перекрестка и еще один раз за непристегнутый ремень безопасности.

Теперь ему грозит наказание в виде от пяти до десяти лет лишения свободы и лишение права управлять автомобилем на срок до трех лет.