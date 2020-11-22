Водитель говорит о поджоге: появились фото сгоревшей маршрутки на Академе в Киеве

Вечером 21 ноября неподалеку станции метро Академгородок случился пожар в маршрутке. Автобус полностью сгорел.

Случившееся прокомментировал водитель транспорта, передает dtp.ua.

Он рассказал, что заметил справа под капотом точку возгорания, после чего тут же заглушил двигатель и занялся ликвидацией очага пожара. Ему на помощь пришли коллеги, но и это не помогло.

Также он добавил, что знает, кто стоит за всем этим. Водитель уверен, что все указывает на запланированный поджог "черных" перевозчиков.

Стоит также отметить, что пострадавших при пожаре нет.

Напомним, что возле острова Жуков в Ольгинском заливе, что в Голосеевском районе Киева произошел пожар на 20 метровой яхте. Пожар засняли на видео.