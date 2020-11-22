Слышали взрывы: в Киеве полностью сгорело авто Bolt (фото и видео)

В Киеве в ночь на 22 ноября сгорел автомобиль "Ford".

Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что происшествие случилось около 4:00 возле "Велмарта".

"Припарковался, загорелась. А что чего охрана не в курсе. Березняковская, 31", - сказано в сообщении.

На канале "Київ Оперативний" также добавили, что автомобиль используется такси Bolt.

По данным очевидцев, перед пожаром был слышен "какой-то взрыв".

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, 21 ноября в Киеве возле станции Академгородок сгорела маршрутка. Водитель автобуса позже прокомментировал случившееся, назвав это "планом черных перевозчиков".

Добавим, что в ночь на 22 ноября масштабный пожар вспыхнул в Одессе неподалеку от Пересыпского моста. Там сгорели два автобуса и эвакуатор.