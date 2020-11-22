Слышали взрывы: в Киеве полностью сгорело авто Bolt (фото и видео)

В Киеве в ночь на 22 ноября сгорел автомобиль "Ford".
Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.
Отмечается, что происшествие случилось около 4:00 возле "Велмарта".
"Припарковался, загорелась. А что чего охрана не в курсе. Березняковская, 31", - сказано в сообщении.
На канале "Київ Оперативний" также добавили, что автомобиль используется такси Bolt.
По данным очевидцев, перед пожаром был слышен "какой-то взрыв".
Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщалось ранее, 21 ноября в Киеве возле станции Академгородок сгорела маршрутка. Водитель автобуса позже прокомментировал случившееся, назвав это "планом черных перевозчиков".
Добавим, что в ночь на 22 ноября масштабный пожар вспыхнул в Одессе неподалеку от Пересыпского моста. Там сгорели два автобуса и эвакуатор.